Батальйон із колишніх ув'язнених сформували в Україні

В Україні сформували батальйон із колишніх в'язнів. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

В Україні сформували батальйон «Характерники», який складається з громадян, які відбували покарання у місцях позбавлення волі. Про це повідомили у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила.

«Новобранці нашої бригади скористалися можливістю отримати другий шанс та приєднатися до виконання священного обов'язку у великій війні за Незалежність. Зазначимо, що серед них дуже багато патріотів, які неодноразово виявляли бажання захищати Батьківщину. Є чимало людей із бойовим досвідом», — йдеться у повідомленні 24 ОМБр.

Зазначається, що вони вже прийняли Військову присягу на вірність українському народові та промовили молитву українського націоналіста.

Найближчим часом «Характерники» почнуть виконувати бойові завдання та покажуть себе на полі битви.

Нагадаємо, 18 травня набув чинності закон України про мобілізацію. Це означає, що всім військовозобов'язаним, призовникам та резервістам віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої дані. Зокрема, надати актуальні номер телефону, e-mail та адресу проживання.