Два человека погибли в Одесской области в результате российского обстрела

В ночь с 9 на 10 июля войска РФ атаковали Одесскую область ракетами, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
«Целью агрессора была портовая инфраструктура Одесского района. К сожалению, два человека — охранник и водитель грузовика — погибли. Выражаю искренние соболезнования родным и близким… Еще один мужчина — вахтенный матрос — получил ранение», — говорится в сообщении.
Сообщается, что повреждения от обломков получили складские помещения, грузовой автотранспорт и гражданский теплоход. Из-за повреждения судна произошла утечка жидкости.
Напомним, днем 19 апреля российские военные нанесли удар по морскому порту «Южный» в Одессе — ракеты попали в портовые сооружения.
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