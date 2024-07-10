Два человека погибли в Одесской области в результате российского обстрела

В ночь с 9 на 10 июля войска РФ атаковали Одесскую область ракетами, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

«Целью агрессора была портовая инфраструктура Одесского района. К сожалению, два человека — охранник и водитель грузовика — погибли. Выражаю искренние соболезнования родным и близким… Еще один мужчина — вахтенный матрос — получил ранение», — говорится в сообщении.

Сообщается, что повреждения от обломков получили складские помещения, грузовой автотранспорт и гражданский теплоход. Из-за повреждения судна произошла утечка жидкости.

Напомним, днем 19 апреля российские военные нанесли удар по морскому порту «Южный» в Одессе — ракеты попали в портовые сооружения.