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Двоє людей загинули в Одеській області внаслідок російського обстрілу

10 липня 2024, 09:57

Двоє людей загинули в Одеській області внаслідок російського обстрілу

У ніч із 9 на 10 липня війська РФ атакували Одеську область ракетами, є загиблі та поранені. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Ціллю агресора була портова інфраструктура Одеського району. На жаль, двоє людей — охоронець та водій вантажівки — загинули. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким... Ще один чоловік — вахтовий матрос — отримав поранення», — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що пошкодження від уламків отримали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплохід. Через пошкодження судна стався витік рідини.

Нагадаємо, вдень 19 квітня російські військові завдали удару по морському порту «Південний» в Одесі — ракети потрапили до портових споруд.

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