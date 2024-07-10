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Атака на Астраханскую область РФ: дроны ударили сразу по двум воинским частям и ракетному полигону

10 июля 2024, 11:09

Атака на Астраханскую область РФ: дроны ударили сразу по двум воинским частям и ракетному полигону

9 июля беспилотники атаковали сразу две воинские части и ракетный полигон в Астраханской области РФ. Об этом сообщил Телеграм-канал ASTRA со ссылкой на источники.

Так, девять БПЛА ударили по территории воинской 15644 под городом Знаменск, где находится военный полигон «Капустин Яр». В апреле 2024 года там проводили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Еще два дрона ударили по территории воинской части 15650 в городе Ахтубинск. О повреждениях военной техники информации нет, как и о пострадавших.

Кроме того, спустя несколько часов обломки от ракеты ПВО упали на территории отдела МВД по Ахтубинскому району. Пришлось эвакуировать 30 сотрудников полиции и двоих задержанных. Пострадавших нет.

Напомним, что 9 июля беспилотники ГУР и СБУ также атаковали военный аэродром «Ахтубинск» в Астраханской области.

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