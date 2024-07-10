Атака на Астраханську область РФ: дрони вдарили одразу по двох військових частинах та ракетному полігону

9 липня безпілотники атакували одразу дві військові частини та ракетний полігон в Астраханській області РФ. Про це повідомив телеграм-канал ASTRA з посиланням на джерела.

Так, 9 БПЛА вдарили по військовій території 15644 під містом Знаменськ, де розташований військовий полігон «Капустин Яр». У квітні 2024 року там проводили випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Ще два дрони вдарили по території військової частини 15650 у місті Ахтубінськ. Про пошкодження військової техніки інформації наразі немає, як і про постраждалих.

Крім того, за кілька годин уламки від ракети ППО впали на території відділу МВС по Ахтубінському району. Довелося евакуювати 30 співробітників поліції та двох затриманих. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що 9 липня безпілотники ГУР та СБУ також атакували військовий аеродром «Ахтубінськ» в Астраханській області.