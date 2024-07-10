Ракетный удар по Киеву: погибли 33 человека

В Киеве завершены спасательные работы. Фото: ГСЧС

В Киеве утром 10 июля завершены аварийно-спасательные работы после массированной ракетной атаки 8 июля. В результате удара погибли 34 человека, среди них – 5 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.



В ведомстве рассказали детали:

в больнице «Охматдет» погибли 2 человека;

в жилом доме на ул. Владимира Сальского — 14 человек, из них — 5 детей;

в бизнес-центре «Доминион» — 7 человек;

в клинике «Адонис» — 9;

недалеко от станции метро «Лукьяновская» — 2 человека.

Кроме того, пострадал 121 человек, в том числе 10 детей. В результате оперативных действий спасателей 10 человек удалось спасти. Из них — трое детей.



Повреждены и разрушены 129 здания, спасатели ликвидировали 11 пожаров общей площадью 3380 м кв.



Обновлено (13:11). В КГВА назвали точное количество погибших в Киеве.



«После проведенных дополнительных экспертиз уточнено количество погибших от ракетного удара 08.07.2024. В Киеве погибли 33 человека, а не 34 как отмечалось в предыдущих оперативных сводках», — сообщили в ведомстве.



Ранее мы писали, что российские войска утром 8 июля нанесли массированный удар по Украине, использовав ракеты. Одна из ракет попала в детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Следователи Службы безопасности Украины сообщили, что армия РФ для удара применила стратегическую крылатую ракету Х-101.



Кроме того, «прилет» был в Шевченковском районе, целый подъезд жилого дома разрушен.



Также при повторной атаки обломки ракеты упали на столичный роддом.