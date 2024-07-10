Партизаны обнаружили крупную тренировочную базу армии РФ на Луганщине. Что о ней известно

Обучение оккупантов на крупной тренировочной базе ВС РФ на Луганщине. Фото: кадр из видео

Агент «АТЕШ» из числа военнослужащих РФ провел разведку российской тренировочной базы всего в 30 км от оккупированного поселка Славяносербск в Луганской области. Об этом сообщили в партизанском движении «АТЕШ».

Здесь российские оккупационные войска готовят свои штурмовые группы. Со слов агента, на учениях одной из таких групп при отрабатывании упражнений стрельб по неосторожности смертельно ранили одного из военнослужащих РФ. Помимо штурмовых групп, здесь также обучают медиков, саперов и снайперов. Из-за огромной территории полигона обучаться могут и танкисты, в том числе проходить обкатку на танках.

Напомним, что в России партизаны устроили диверсию на железной дороге в оккупированный Мариуполь.