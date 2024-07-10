Партизани виявили велику тренувальну базу армії РФ на Луганщині. Що про неї відомо

Агент «АТЕШ» з числа військовослужбовців РФ провів розвідку російської тренувальної бази лише за 30 км від окупованого селища Слов'яносербськ у Луганській області. Про це повідомили у партизанському русі «АТЕШ».
Тут російські окупаційні війська готують свої штурмові групи. За словами агента, на навчаннях однієї з таких груп під час відпрацювання вправ стрільб з необережності смертельно поранили одного з військовослужбовців РФ. Крім штурмових груп, тут також навчають медиків, саперів та снайперів. Через величезну територію полігону навчатися можуть і танкісти, у тому числі проходити обкатку на танках.
Нагадаємо, що в Росії партизани влаштували диверсію на залізниці до окупованого Маріуполя.
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