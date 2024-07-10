Украинским беженцам в ЕС еще на год продлили бесплатный роуминг

Европейская комиссия продлила бесплатный роуминг для украинцев, которые проживают в странах ЕС, еще на год. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



«Я приветствую продление роуминга между ЕС и Украиной еще на один год. Во время войны телефонная линия — это спасательный круг, соединяющий людей, которые ищут убежища в Европе, с теми, кто остался на фронте. Мы поддерживаем народ Украины», — написала она.



На сайте Европейской комиссии сказано, что доступные звонки позволяют тем украинцам, кто ищет убежища в Европе, находиться на связи с родными и друзьями в Украине и наоборот. Орган европейских регуляторов электронных коммуникаций BEREC показал эффективность договоренности между операторами в ЕС и Украине.



Как отмечается, в апреле 2022 года операторы из ЕС и Украины впервые подписали совместное заявление о скоординированных усилиях по обеспечению и стабилизации доступного или бесплатного роуминга и международных звонков между ЕС и Украиной. В апреле 2023 года комитет по ассоциации ЕС-Украина принял предложение комиссии о присоединении Украины к правилам роуминга ЕС.



Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины относительно имплементации норм законодательства Европейского Союза по вопросам роуминга. Этот закон Верховная Рада Украины приняла во втором чтении 22 мая.