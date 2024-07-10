Українським біженцям у ЄС ще на рік продовжили безкоштовний роумінг

Європейська комісія продовжила безкоштовний роумінг для українців, які мешкають у країнах ЄС, ще на рік. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.



«Я вітаю продовження роумінгу між ЄС та Україною ще на один рік. Під час війни телефонна лінія — це рятувальне коло, яке поєднує людей, які шукають притулку в Європі, з тими, хто залишився на фронті. Ми підтримуємо народ України», — написала вона.



На сайті Європейської комісії сказано, що доступні дзвінки дозволяють тим українцям, хто шукає притулку в Європі, перебувати на зв'язку з рідними та друзями в Україні та навпаки. Орган європейських регуляторів електронних комунікацій BEREC показав ефективність домовленості між операторами ЄС та України.



Як зазначається, у квітні 2022 року оператори з ЄС та України вперше підписали спільну заяву про скоординовані зусилля щодо забезпечення та стабілізації доступного або безкоштовного роумінгу та міжнародних дзвінків між ЄС та Україною. У квітні 2023 року Комітет з асоціації ЄС-Україна ухвалив пропозицію комісії про приєднання України до правил роумінгу ЄС.



Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський підписав Закон України щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу з питань роумінгу. Цей закон Верховна Рада України ухвалила у другому читанні 22 травня.