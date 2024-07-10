Португалия анонсировала передачу 440 млн евро Украине

Премьер-министр Португалии Луис Монтенегро пообещал передать Украине 220 млн евро в рамках помощи. К слову, в 2025 году будет оказана повторная помощь. Об этом передает JN.



Глава правительства отметил, что в рамках усилий союзников по НАТО по инвестированию в безопасность и оборону «крупный финансовый вклад также включен в эту международную коалицию по оказанию военной, гуманитарной, политической и экономической поддержки Украине».



«Только в этом году, по нашим оценкам, мы сможем достичь цифры поддержки в размере более 220 миллионов евро, которая будет повторена в следующем году, и все это в рамках окончательного соглашения, которое будет достигнуто на этом саммите», — заявил он.



Ранее мы писали, что президент Джо Байден заявил об «исторической» передаче Украине пяти дополнительных стратегических систем противовоздушной обороны от США и партнеров.