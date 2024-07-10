Португалія анонсувала передачу 440 млн євро Україні

Прем'єр-міністр Португалії Луїс Монтенегро пообіцяв передати Україні 220 млн євро в якості допомоги. До речі, у 2025 році буде надано повторну допомогу. Про це повідомляє JN.
Голова уряду зазначив, що в межах зусиль союзників з НАТО з інвестування в безпеку та оборону «великий фінансовий внесок також увійшов до цієї міжнародної коаліції з надання військової, гуманітарної, політичної та економічної підтримки Україні».
«Тільки цього року, за нашими оцінками, ми зможемо досягти цифри підтримки у розмірі понад 220 мільйонів євро, яка буде повторена наступного року, і все це в межах остаточної угоди, яка буде досягнута на цьому саміті», — заявив він.
Раніше ми писали, що Президент США Джо Байден заявив про історичну передачу Україні п'яти додаткових стратегічних систем протиповітряної оборони від США та партнерів.
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