Російські військові розстріляли групу українських полонених на Запорізькому напрямку

Розстріл росіянами українських військовополонених на Запорізькому напрямку. Фото: кадр із відео

На Запорізькому напрямку російські військові розстріляли групу українських військовополонених. Про це повідомив блогер та волонтер Сергій Стерненко.

Як зазначив Стерненко, за попередніми даними, злочин скоїли окупанти зі складу 70-го мотострілецького полку ЗС РФ.



Правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження про порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, щодо російських окупантів, які розстріляли двох українських військових, узятих у полон. Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.



«На записі чітко видно, що захисники України склали зброю і не чинили жодного опору. Окупанти ж цинічно розстрілюють беззбройних людей», — зазначив Костін.



За даними слідства, окупанти скоїли злочин у червні 2024 року біля Работиного Запорізької області.



В Офісі генпрокурора нагадали, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.



Раніше на Донеччині російські окупанти за наказом командирів обезголовили українського військового.