Данія та Нідерланди почали передавати Україні винищувачі F-16: Норвегія пообіцяла поставити шість літаків

Винищувач F-16. Фото: Getty Images

Уряди Данії та Нідерландів передають Україні винищувачі F-16 американського виробництва за підтримки США. Про це повідомили у Білому домі.

Наразі триває процес передачі F-16. І вже влітку українські пілоти почнуть літати на цих літаках. Додаткові подробиці з міркувань операційної безпеки у Білому домі не надали.

Водночас у норвезькому уряді з посиланням на слова прем'єр-міністра країни Йонаса Гара Стере повідомили, що Норвегія вирішила передати Україні шість винищувачів F-16.

«Здатність України захищатися від атак з повітря є абсолютно важливою в її оборонній битві проти Росії. Наразі Норвегія вирішила передати Україні шість винищувачів F-16. Ми прагнемо розпочати пожертвування протягом 2024 року. Разом із кількома іншими країнами Норвегія сприяє тому, щоб Україна отримала винищувачі F-16, які будуть важливими для захисту країни від атак російських військ», – наголосив прем'єр Норвегії.

Нагадаємо, що Україна від різних країн отримає п'ять систем ППО.