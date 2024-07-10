Российская армия максимально истощилась в Харьковской области — ВСУ

Российские агрессоры в мае привлекли немногим более 10 тысяч человек к наступлению в приграничных районах Харьковской области. А за два месяца боев эти части истощились на 90%. Об этом сказал заместитель командира ОТГ «Харьков» полковник Виктор Солимчук на брифинге, сообщает «Армия Inform» в среду, 10 июля.

По его данным, по состоянию на начало июля потери противника составляют: 2939 убитыми, 6509 ранеными. Еще 45 оккупантов сдались в плен.

«То есть, ориентировочные потери противника на нашем направлении составляют примерно 91 процент», — заявил Солимчук.

За это время россияне уже потеряли в Волчанске большую часть своей 138 мотострелковой бригады, а также истощили 83 и 157 танковые полки.

По словам Солимчука, 83 десантно-штурмовая бригада россиян также постоянно несет потери, иногда по несколько десятков человек в сутки, что подтверждается и пленными, и в радиоперехватах.

Из-за больших потерь командование российских оккупационных войск вынуждено снимать подразделения с других направлений и вводить резервы.

В то же время Солимчук отметил, что войска РФ все еще обладают достаточно серьезным наступательным потенциалом. Противник перегруппировывается, восстанавливает силы и логистику, а в тылах идет подготовка штурмовых групп.

Напомним, ночью 8 июля российская армия обстреляла Харьков, под ударом оказался Основянский район. В результате «прилета» вспыхнул пожар, есть повреждения и пострадавшие.