Російська армія майже цілком виснажилася на Харківщині — ЗСУ

Російські агресори у травні залучили трохи більше 10 тисяч людей до наступу у прикордонних районах Харківської області. А за два місяці боїв ці частини виснажилися на 90%. Про це сказав заступник командира ОТГ «Харків» полковник Віктор Солимчук на брифінгу, – повідомляє «Армія Inform» у середу, 10 липня.

Як зазначається, станом на початок липня втрати противника становлять: 2 939 убитими, 6509 пораненими. Ще 45 окупантів здалися в полон.

«Тобто, орієнтовні втрати противника на нашому напрямку становлять приблизно 91 відсоток», — заявив Солимчук.

За цей час росіяни вже втратили у Вовчанську більшу частину своєї 138 мотострілецької бригади, а також виснажили 83 та 157 танкові полки.

За словами Солимчука, 83 десантно-штурмова бригада росіян також постійно зазнає втрат, іноді по кілька десятків людей на добу, що підтверджується і полоненими, і радіоперехопленнями.

Через великі втрати командування російських окупаційних військ змушене знімати підрозділи з інших напрямків і вводити резерви.

Водночас Солимчук зазначив, що війська РФ все ще мають доволі серйозний наступальний потенціал. Противник перегруповується, відновлює сили та логістику, а в тилах йде підготовка штурмових груп.

Нагадаємо, вночі 8 липня російська армія обстріляла Харків, під ударом виявився Основ'янський район. Внаслідок «прильоту» спалахнула пожежа, є пошкодження та постраждалі.