Россияне снова незаконно этапировали одного из крымских политзаключенных

Оккупационные власти продолжают незаконно перемещать заложников с захваченных территорий на территорию РФ. Как сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, россияне этапировали гражданского журналиста Ремзи Бекирова в неизвестном направлении.



«Незаконно приговоренного к 19 годам заключения крымского татарина Ремзи Бекирова этапировали из тюрьмы №2 Енисейска Красноярского края. Политзаключенного должны были вывезти 5 июля в транзитный пересылочный пункт в Красноярске, а оттуда — в колонию строгого режима. Куда именно — ему не сообщается», — рассказал Лубинец.



Ранее крымскому татарину отказали в переводе в колонию в Ростовской области.



Лубинец отметил, что такими действиями Россия грубо нарушает Женевские конвенции и нормы гуманного отношения к гражданскому населению во время войны.



Это уже 15 случай незаконных этапирований украинских политзаключенных на территорию РФ, который зафиксировал Офис омбудсмена с начала 2024 года.