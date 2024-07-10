Росіяни знову незаконно етапували одного з кримських політв'язнів

Окупаційна влада продовжує незаконно переміщати заручників із захоплених територій на територію РФ. Як повідомив омбудсмен Дмитро Лубинець, росіяни етапували цивільного журналіста Ремзі Бекірова у невідомому напрямку.



«Незаконно засудженого до 19 років ув'язнення кримського татарина Ремзі Бекірова етапували із в'язниці №2 Єнісейська Красноярського краю. Політв'язня мали вивезти 5 липня до транзитного пересилочного пункту в Красноярську, а звідти — до колонії суворого режиму. Куди саме — йому не повідомляється», — розповів Лубинець.



Раніше кримському татарину відмовили у переведенні до колонії у Ростовській області.



Лубинец зазначив, що такими діями Росія грубо порушує Женевські конвенції та норми гуманного ставлення до цивільного населення під час війни.



Це вже 15 випадок незаконних етапувань українських політв'язнів на територію РФ, який зафіксував Офіс омбудсмена з початку 2024 року.