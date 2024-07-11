СБУ задержала капитана судна за вывоз украинского зерна из Крыма. Фото: СБУ

СБУ задержала капитана грузового судна, который помогал россиянам вывозить украинское зерно из Крыма, информирует пресс-центр Службы безопасности.



«Корабль ходил под флагом одной из стран Центральной Африки, а его экипаж выполнял заказ РФ на вывоз украинского зерна из временно оккупированного Крыма. По данным следствия, в течение 2023-2024 годов судно неоднократно пришвартовывалось к морскому порту Севастополя, чтобы забрать награбленную агропродукцию. Затем корабль транспортировал груз на Ближний Восток для продажи в пользу страны-агрессора», — говорится в сообщении СБУ.



Для маскировки капитан периодически выключал GPS-трекер судна и вносил недостоверные сведения в журнал маршрутов и стоянок плавсредства.



Таким образом он помогал российским оккупантам вывозить многотонные партии украинского зерна, похищенного из временно оккупированных регионов на юге Украины.

СБУ задержала капитана судна за вывоз украинского зерна из Крыма. Фото: СБУ

Как установило расследование, капитаном грузового судна является гражданин одной из стран Южного Кавказа. Кроме него в состав экипажа корабля входило еще 12 иностранцев.



Ранее СБУ сообщила о подозрении «ректору» так называемого «Луганского государственного аграрного университета имени Ворошилова», поддерживающего захватчиков.