СБУ затримала капітана судна за вивезення українського зерна з Криму

СБУ затримала капітана судна за вивезення українського зерна із Криму. Фото: СБУ

СБУ затримала капітана вантажного судна, яке допомагало росіянам вивозити українське зерно з Криму, інформує пресцентр Служби безпеки.



«Корабель ходив під прапором однієї з країн Центральної Африки, а його екіпаж виконував замовлення рф на вивезення українського зерна з тимчасово окупованого Криму. За даними слідства, протягом 2023-2024 років судно неодноразово пришвартовувалось до морського порту Севастополя, щоб забрати награбовану агропродукцію. Потім корабель транспортував вантаж до Близького Сходу для продажу на користь країни-агресора», - йдеться у повідомленні СБУ.



Для маскування злочину капітан періодично вимикав GPS-трекер судна та вносив недостовірні відомості до журналу маршрутів і стоянок плавзасобу.



У такий спосіб він допомагав російським окупантам вивозити багатотонні партії українського зерна, викраденого з тимчасово окупованих регіонів на півдні України.

СБУ затримала капітана судна за вивезення українського зерна із Криму. Фото: СБУ

Як встановило розслідування, капітаном вантажного судна є громадянин однієї з країн Південного Кавказу. Крім нього до складу екіпажу корабля входило ще 12 іноземців.



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