СБУ затримала капітана судна за вивезення українського зерна з Криму

СБУ затримала капітана вантажного судна, яке допомагало росіянам вивозити українське зерно з Криму, інформує пресцентр Служби безпеки.
«Корабель ходив під прапором однієї з країн Центральної Африки, а його екіпаж виконував замовлення рф на вивезення українського зерна з тимчасово окупованого Криму. За даними слідства, протягом 2023-2024 років судно неодноразово пришвартовувалось до морського порту Севастополя, щоб забрати награбовану агропродукцію. Потім корабель транспортував вантаж до Близького Сходу для продажу на користь країни-агресора», - йдеться у повідомленні СБУ.
Для маскування злочину капітан періодично вимикав GPS-трекер судна та вносив недостовірні відомості до журналу маршрутів і стоянок плавзасобу.
У такий спосіб він допомагав російським окупантам вивозити багатотонні партії українського зерна, викраденого з тимчасово окупованих регіонів на півдні України.
СБУ затримала капітана судна за вивезення українського зерна із Криму. Фото: СБУ
Як встановило розслідування, капітаном вантажного судна є громадянин однієї з країн Південного Кавказу. Крім нього до складу екіпажу корабля входило ще 12 іноземців.
Раніше СБУ повідомила про підозру «ректору» так званого «Луганського державного аграрного університету імені Ворошилова», який підтримує загарбників.
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