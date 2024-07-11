Народный депутат предположил, когда и как увеличат срок обновления данных в ТЦК

Граждане вряд ли будут платить 17 тыс. грн штрафа за необновление данных в территориальных центрах комплектования (ТЦК). Из этих соображений чиновники могут продлить срок, в течение которого следует предоставить ТЦК информацию для воинского учета. О том, когда ожидать решения и как его будут принимать, народный депутат от «Батькивщины» Сергей Евтушок рассказал в эфире портала «Новости Live».

Евтушок объяснил, что или срок обновления продлят, или люди будут вынуждены платить большие штрафы. Граждане не имеют таких средств, не захотят брать кредиты, чтобы оплатить штраф ТЦК. Поэтому, по его мнению, можно ожидать нового решения чиновников. Впрочем, политик отметил, что не имеет 100-процентной уверенности по этому вопросу.

«Население не готово сейчас залезать в кредиты, чтобы заплатить штрафы, денег просто нет у людей, а штраф не маленький. Поэтому, наверное, еще будут какие-то дополнительные решения правительства, чтобы продлить этот дедлайн», — заявил нардеп.

Политик рассказал, когда именно произойдут изменения. В Верховной Раде, которая соберется 16 июля, могут выставить этот вопрос на голосование. Но если его поддержат, то понадобится еще от двух дней, чтобы решение вступило в силу. По его словам, проблему решат более быстрым путем: например, правительство примет соответствующее постановление.

«Я думаю, это будет сделано постановлением правительства или каким-то там другим документом», — сказал он.

Напомним, согласно закону об усилении воинского учета и мобилизации, граждане Украины призывного возраста имели 60 дней на обновление военно-учетных данных. Дедлайн этой процедуры истекает 16июля.