Народний депутат припустив, коли та як збільшать термін оновлення даних у ТЦК

Громадяни навряд чи сплачуватимуть 17 тис. грн штрафу за неоновлення даних у територіальних центрах комплектування (ТЦК). З цих міркувань чиновники можуть продовжити термін, протягом якого слід надати ТЦК інформацію для військового обліку. Про те, коли чекатимуть на рішення і як його прийматимуть, народний депутат від «Батьківщини» Сергій Євтушок розповів в ефірі порталу «Новини Live».

Євтушок пояснив, що або термін поновлення продовжать, або люди будуть змушені платити великі штрафи. Громадяни не мають таких коштів, не захочуть брати кредити, щоб сплатити штраф ТЦК. Тому, на його думку, очікується прийняття нового рішення чиновників. Втім, політик зазначив, що не має 100-відсоткової впевненості щодо цього питання.

«Населення не готове зараз залазити в кредити, щоб заплатити штрафи, грошей просто не мають люди, а штраф не маленький. Тому, мабуть, ще будуть якісь додаткові рішення уряду, щоби продовжити цей дедлайн», — заявив нардеп.

Політик розповів, коли саме відбудуться зміни. У Верховній Раді, яка збереться 16 липня, можуть поставити це питання на голосування. Але якщо його підтримають, то знадобиться ще від двох днів, щоб рішення набуло чинності. За його словами, проблему вирішать швидшим шляхом: наприклад, уряд ухвалить відповідну постанову.

«Я думаю, це буде зроблено постановою уряду чи якимось іншим документом», — сказав він.

Нагадаємо, згідно із законом про посилення військового обліку та мобілізації, громадяни України призовного віку мали 60 днів на оновлення військово-облікових даних. Дедлайн цієї процедури спливає 16 липня.