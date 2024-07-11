В Белгородской области в результате обстрела пострадали семь человек

Российский город Шебекино Белгородской области попал под обстрел в четверг, 11 июля. В результате этого семь гражданских получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



По предварительной информации, пострадали пять женщин и двое мужчин. Медики диагностировали осколочные ранения бедра, голени, лица, руки, грудной клетки, а также закрытую черепно-мозговую травму.



Кроме того, по словам Гладкова, были повреждены 2 соцобъекты и 3 коммерческие объекты. Осколками посечены 15 автомобилей, повреждены остекление и фасады зданий.



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