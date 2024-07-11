В Подмосковье горит предприятие: ранее сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы

В Подмосковье возник сильный пожар на предприятии. Фото: Baza

В подмосковных Химках горит цех по производству керамических плит. Об этом сообщают российские СМИ.

Вероятно речь идет о предприятии «Термокерамика» — это научно-производственное предприятие, где проектируют высокотемпературные установки, производят техническую керамику и другое.

Специфика производства может использоваться для военно-промышленного комплекса России.

Площадь пожара в Химках составляет 5000 квадратных метров. Есть угроза взрыва газовых баллонов, которые находятся внутри здания.

«На данный момент пожар локализован. Пострадавших нет», — сообщает издание Baza.

Ранее сегодня утром появилась информация от мэра Москвы Сергея Собянина, что в Ступинском городском округе силами ПВО отражена атака беспилотника, летевшего на Москву.

Отмечалось, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

О том, есть ли связь между атакой беспилотника и пожаром на предприятии в подмосковных Химках, не сообщается.



Отметим, что Химки и Ступино находятся на разных направлениях от Москвы.

Напомним, в подмосковном Фрязино 24 июня загорелось здание научно-исследовательского института Платан. НИИ занимается в том числе разработкой электронно-лучевых приборов и полупроводниковых лазеров, а также жидкокристаллических экранов. В результате пожара погибли несколько человек.