У Бєлгородській області внаслідок обстрілу постраждали семеро людей

Російське місто Шебекіне Бєлгородської області потрапило під обстріл у четвер, 11 липня. Внаслідок цього сім цивільних отримали поранення. Про це повідомив губернатор регіону Вячеслав Гладков.



За попередньою інформацією, постраждали п'ять жінок та двоє чоловіків. Медики діагностували осколкові поранення стегна, гомілки, обличчя, руки, грудної клітки, а також закриту черепно-мозкову травму.



Крім того, за словами Гладкова, були пошкоджені 2 соцоб'єкти та 3 комерційні об'єкти. Осколками посічено 15 автомобілів, пошкоджені скління та фасади будівель.



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