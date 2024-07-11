В захваченном Луганске горит склад горюче-смазочных материалов

Масштабный пожар вспыхнул в четверг, 11 июля, во временно захваченном Луганске. Там горит частный склад горюче-смазочных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Известно, что спасатели борются с пожаром на улице Краснодонской. Площадь возгорания предварительно составляет 300 квадратных метров.
В окупованому Луганську горить приватний склад паливно-мастильних матеріалів на вулиці Краснодонській, уточнює МНС РФ.— Новини Донбасу (@novostidnua) July 11, 2024
Площа загоряння попередньо становить 300 квадратних метрів.
Про причини пожежі не повідомляють. pic.twitter.com/lLwmLz4y6y
Ранее мы писали, что 10 июля в 15:20 спасатели прибыли на пожар лесной подстилки в хвойном лесу Национального природного парка «Святые горы» за пределами поселка Александровка Донецкой области.
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