У захопленому Луганську горить склад паливно-мастильних матеріалів

Пожежа у Луганську. Фото: кадр з відео

Масштабна пожежа спалахнула у четвер, 11 липня, у тимчасово захопленому Луганську. Там горить приватний склад паливно-мастильних матеріалів. Про це повідомили у пресслужбі МНС РФ.



Відомо, що рятувальники борються із пожежею на вулиці Краснодонській. Площа загоряння заздалегідь становить 300 квадратних метрів.



Раніше ми писали, що 10 липня о 15.20 рятувальники прибули на пожежу лісової підстилки у хвойному лісі Національного природного парку «Святі гори» за межами селища Олександрівка Донецької області.