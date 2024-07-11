Виктор Орбан полетит с саммита НАТО в резиденцию Дональда Трампа

Виктор Орбан (слева) и Дональд Трамп. Фото: Bild

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан за последние дни побывал в Киеве, в Москве и в Пекине, встретившись с Владимиром Зеленским, Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Сейчас Орбан находится на саммите НАТО в Вашингтоне, после этого он поедет в резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Как пишут журналисты, глава правительства Венгрии, по всей видимости, намеренно избежал личной встречи один на один с президентом США Джо Байденом во время саммита.

Встреча Орбана с Трампом, скорее всего, будет посвящена попыткам венгерского премьера «договориться о мирном соглашении между Украиной и Россией без консультаций с другими странами ЕС или правительством Байдена».

Венгрия председательствует в Совете ЕС с 1 июля. С тех пор Орбан ведет себя как глобальный политик, однако власти ЕС подчеркивают, что он действует только от своего лица. В интервью BILD Орбан сообщил, что хотел бы видеть Трампа снова в Белом доме.

«Он бизнесмен, он человек, сделавший себя сам, у него другой подход ко всему. И я думаю, что это хорошо для мировой политики», — заявил глава венгерского правительства.

Он подчеркнул, что Трамп за время своего президентства «не начал ни одной войны и много сделал для установления мира в старых конфликтах в очень сложных регионах».

По данным Bloomberg, Украина рассматривает возможность новых мирных переговоров, включая встречи с представителями России, а также встречи Трампа и Орбана в Мар-а-Лаго.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Дональд Трамп готов отдать часть территории Украины главе Кремля Владимиру Путину, чтобы быстро завершить войну.