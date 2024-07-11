Віктор Орбан полетить із саміту НАТО до резиденції Дональда Трампа

Віктор Орбан (ліворуч) та Дональд Трамп. Фото: Bild

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан за останні дні побував у Києві, Москві та Пекіні, зустрівшись з Володимиром Зеленським, Володимиром Путіним та Сі Цзіньпіном. Зараз Орбан перебуває на саміті НАТО у Вашингтоні, після цього він поїде до резиденції Трампа до Мар-а-Лаго у Флориді. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Як пишуть журналісти, глава уряду Угорщини, мабуть, навмисно уникнув особистої зустрічі віч-на-віч із президентом США Джо Байденом під час саміту.

Зустріч Орбана з Трампом, найімовірніше, буде присвячена спробам угорського прем'єра «домовлятися про мирну угоду між Україною та Росією без консультацій з іншими країнами ЄС чи урядом Байдена».

Угорщина головує у Раді ЄС із 1 липня. З того часу Орбан поводиться як глобальний політик, проте влада ЄС наголошує, що він діє лише від своєї особи. В інтерв'ю BILD Орбан повідомив, що хотів би бачити Трампа знову у Білому домі.

«Він бізнесмен, він людина, яка зробила себе сама, має інший підхід до всього. І я думаю, що це добре для світової політики», — заявив глава угорського уряду.

Він підкреслив, що Трамп за час свого президентства «не розпочав жодної війни і багато зробив для встановлення миру у старих конфліктах у дуже складних регіонах».

За даними Bloomberg, Україна розглядає можливість нових мирних переговорів, включаючи зустрічі з представниками Росії, а також зустрічі Трампа та Орбана у Мар-а-Лаго.

Раніше повідомлялося, що кандидат у президенти США Дональд Трамп готовий віддати частину території України главі Кремля Володимиру Путіну, щоб швидко завершити війну.