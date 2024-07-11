Норвегія анонсувала виділення Україні понад 90 млн доларів на ППО

Норвегія пообіцяла виділити Україні 1 млрд норвезьких крон (92 млн доларів) на підтримку протиповітряної оборони (ППО). Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стере на саміті НАТО у Вашингтоні 11 липня, – повідомляє The Guardian.



Інформація про це надійшла після того, як влада Норвегії оголосила про передачу шести винищувачів F-16, які допоможуть Україні в обороні від російських повітряних атак.



«Українцям потрібно більше засобів протиповітряної оборони, щоб захистити своє населення від російських бомб і ракет», — зазначив Стере в коментарі Reuters.



Раніше ми писали, що Нідерланди виділяють додатково 300 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16, які невдовзі прибудуть до України.