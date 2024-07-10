Нидерланды выделили еще 300 млн евро на боеприпасы к F-16 для Украины

Нидерланды выделяют дополнительно 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для истребителей F-16, которые вскоре прибудут в Украину. Об этом сообщает нидерландское министерство обороны.



Как сообщил министр Рубен Брекельманс во время саммита НАТО в Вашингтоне, эта сумма идет в дополнение к 150 миллионам евро, которые были ранее зарезервированы для боеприпасов. Речь идет о вооружении F-16, которое закупается напрямую у промышленности.



«С закупаемыми нами боеприпасами F-16 могут помочь отразить российские атаки. Агрессия Путина не знает границ, поэтому наша поддержка должна продолжаться полным ходом. Приобретая дополнительные боеприпасы для F-16, мы хотим послать Москве сигнал о том, что союзники по НАТО продолжают поддерживать Украину. Россия не должна выиграть эту войну, это также в интересах нашей безопасности», — цитирует министра «Интерфакс-Украина».



Напомним, правительства Дании и Нидерландов передают Украине истребители F-16 американского производства при поддержке США. Сейчас идет процесс передачи F-16. И уже летом украинские пилоты начнут летать на этих самолетах, сообщили в Белом доме.