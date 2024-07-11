Известно, сколько украинских женщин выполняют боевые задания на фронте

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что в Украине на линии фронта выполняют боевые задания более 10 000 женщин-военных. Об этом чиновница сообщила во время участия в панельной дискуссии «Женщины, мир, безопасность: роль женщин-лидеров» в рамках Общественного форума НАТО.
«Украинцы противостоят российской агрессии как единый народ, и женщины, и мужчины. Все больше женщин служат в силах обороны, и сейчас более 10 000 женщин выполняют боевые задачи на линии фронта», — отметила Стефанишина.
По словам Стефанишиной, роль женщин также чрезвычайно важна и в восстановлении, и именно женское лидерство является критическим для развития и роста экономического потенциала Украины.
«Мы также переосмыслили роль женщин в восстановлении и реконструкции Украины. Уже есть большая программа, которая предусматривает, что женщины будут иметь больше доступа и будут активно вовлечены в процесс восстановления и реконструкции», — резюмировала она.
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