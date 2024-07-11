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В Германии заявили о готовности возвращать военнообязанных украинцев домой

11 июля 2024, 15:15

В Германии заявили о готовности возвращать военнообязанных украинцев домой

Премьер Баварии Маркус Зедер заявил, что Германия готова отправлять военнообязанных украинцев на родину, если Киев об этом попросит, сообщает немецкое издание BILD.

Отмечается, что Германия готова отправить военнообязанных украинцев домой, в случае если к власти придет блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), который сейчас находится в оппозиции. Об этом заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

«Если Украина попросит нас об этом [отправке военнообязанных украинцев]», — сказал глава регионального правительства.

Как отмечают авторы материала, данное заявление свидетельствует о сложной дискуссии, которая на протяжении нескольких месяцев развернулась в блоке ХДС/ХСС. Многие представители данной силы выступают за усиление помощи Украине и лишения защиты тех украинских граждан, которые подлежат службе в ВСУ.

Ранее немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке заявил, что украинским властям необходимо ужесточить мобилизацию. Он также добавил, что современная стратегия ВСУ в конфликте на Украине является неэффективной.

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