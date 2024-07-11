Премьер Баварии Маркус Зедер заявил, что Германия готова отправлять военнообязанных украинцев на родину, если Киев об этом попросит, сообщает немецкое издание BILD.

Отмечается, что Германия готова отправить военнообязанных украинцев домой, в случае если к власти придет блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), который сейчас находится в оппозиции. Об этом заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

«Если Украина попросит нас об этом [отправке военнообязанных украинцев]», — сказал глава регионального правительства.

Как отмечают авторы материала, данное заявление свидетельствует о сложной дискуссии, которая на протяжении нескольких месяцев развернулась в блоке ХДС/ХСС. Многие представители данной силы выступают за усиление помощи Украине и лишения защиты тех украинских граждан, которые подлежат службе в ВСУ.

Ранее немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке заявил, что украинским властям необходимо ужесточить мобилизацию. Он также добавил, что современная стратегия ВСУ в конфликте на Украине является неэффективной.