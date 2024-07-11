Відомо, скільки українських жінок виконують бойові завдання на фронті

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила, що в Україні на лінії фронту виконують бойові завдання понад 10 тисяч жінок-військових. Про це вона повідомила під час участі в панельній дискусії «Жінки, мир, безпека: роль жінок-лідерів» у межах Громадського форуму НАТО.



«Українці протистоять російській агресії як єдиний народ – і жінки, і чоловіки. Все більше жінок служать у Силах оборони, і наразі понад 10 тисяч жінок виконують бойові завдання на лінії фронту», — зазначила віцепрем'єрка.



За словами Стефанішиної, роль жінок також надзвичайно важлива і у відновленні, і саме жіноче лідерство є критичним для розвитку та зростання економічного потенціалу України.



«Ми також переосмислили роль жінок у відновленні та реконструкції України. Вже є велика програма, яка передбачає, що жінки матимуть більший доступ і будуть активно залучені до процесу відновлення та реконструкції», — резюмувала Стефанішина.



Раніше ми писали, що прем'єр Баварії Маркус Зедер заявив, що Німеччина готова відправляти військовозобов'язаних українців на батьківщину, якщо Київ про це попросить.