Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Обновлено. Донецкая область в течение всего дня, 11 июля, находится под ударом российских военных. В результате атак погиб 15-летний подросток, также 17 человек — пострадали. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



По уточненной информации, российские оккупанты обстреляли Мирноград, Новоселовку Первую, Райгородок, Северск и Лиман.

«В Мирнограде россияне убили 15-летнего подростка, ранили трех человек, в том числе 13-летнюю девушку. Повреждены 18 домов и админздание», — сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



Филашкин уточнил, что в Новоселовке Первой Очеретинской громады в результате удара один человек погиб, еще один — пострадал.

Кроме того, ВС РФ ударили по поселку Райгородок Николаевской громады. Известно, что 5 человек травмированы, повреждены 10 домов.

«Еще 1 человека россияне убили в Северске и ранили 1 в Лимане», — резюмировал он.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие ведут бои за Нью-Йорк.