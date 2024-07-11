Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Оновлено. Донецька область протягом дня, 11 липня, під ударом російських військ. Внаслідок атак загинув 15-річний підліток, також 17 людей постраждали. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.



За уточненою інформацією, російські окупанти обстріляли Мирноград, Новоселівку Першу, Райгородок, Сіверськ та Лиман.

«У Мирнограді росіяни вбили 15-річного підлітка, поранили трьох людей, зокрема 13-річну дівчину. Пошкоджено 18 будинків та адмінбудівлю», — повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Філашкін уточнив, що в Новоселівці Першої Очеретинської громади внаслідок удару одна людина загинула, ще одна постраждала.

Крім того, ЗС РФ вдарили по селищу Райгородок Миколаївської громади. Відомо, що 5 людей травмовані, пошкоджені 10 будинків.

«Ще 1 людину росіяни вбили в Сіверську і поранили 1 в Лимані», — резюмував Філашкін.



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