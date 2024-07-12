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Вашингтон призвал союзников передать Украине все возможные системы ПВО

12 июля 2024, 07:27

Вашингтон призвал союзников передать Украине все возможные системы ПВО

США призвали всех союзников по НАТО предоставить Украине все возможные системы ПВО, которыми они могут поделиться. Об этом рассказал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в разговоре с журналистами 11 июля, передает «Голос Америки».

«Наша позиция состоит в том, что давайте предоставим ПВО Украине, это самый эффективный способ защитить небо. Вот почему мы призывали каждого союзника — предоставьте любую систему, которую вы можете предоставить», — сказал Салливан.

Так чиновник прокомментировал вопрос относительно заявления польского министра о том, что Польша не будет сбивать российские ракеты, которые летят через Украину в ее направлении, если не будет соответствующего решения на уровне НАТО.

Салливан также добавил, что Белый дом считает мощное ПВО самым лучшим способом остановить российские воздушные силы.

В этот же день представитель Пентагона Пэт Райдер ответил на вопросы относительно деталей развертывания систем ПВО в Украине, объявленных Джо Байденом во время саммита НАТО в Вашингтоне:

«Из соображений безопасности я не смогу рассказать о сроках развертывания — кроме того, что, как всегда, мы будем работать с нашими украинскими партнерами, чтобы доставить эти средства как можно скорее. И, конечно, мы оставим за украинскими чиновниками право говорить о том, когда эти системы прибудут, и когда они будут введены в действие».

Райдер также отметил, что ракетные удары, нанесенные Россией на этой неделе, лишний раз свидетельствуют о неотложности и важности этого вопроса.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи в области безопасности на 225 миллионов долларов для удовлетворения критических потребностей Украины в области безопасности и обороны. 

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