Вашингтон закликав союзників передати Україні всі можливі системи ППО

США закликали всіх союзників по НАТО надати Україні всі можливі системи ППО, якими вони можуть поділитися. Про це розповів радник із національної безпеки США Джейк Салліван у розмові з журналістами 11 липня, – передає «Голос Америки».

«Наша позиція полягає в тому, що давайте надамо ППО Україні – це найефективніший спосіб захистити небо. От чому ми закликали кожного союзника: надайте будь-яку систему, яку ви можете надати», — сказав Салліван.

Так урядовець прокоментував питання щодо заяви польського міністра про те, що Польща не збиватиме російські ракети, які летять через Україну в її напрямку, якщо не буде відповідного рішення на рівні НАТО.

Салліван також додав, що Білий дім вважає потужну ППО найкращим способом зупинити російські повітряні сили.

Цього ж дня представник Пентагону Пет Райдер відповів на питання щодо подробиць розгортання систем ППО в Україні, оголошених Джо Байденом під час саміту НАТО у Вашингтоні:

«З міркувань безпеки я не зможу розповісти про терміни розгортання — крім того, що, як завжди, ми працюватимемо з нашими українськими партнерами, щоб доставити ці кошти якнайшвидше. І, звісно, ми залишимо за українськими чиновниками право говорити про те, коли ці системи прибудуть і коли вони будуть введені в дію».

Райдер також зазначив, що ракетні удари, завдані Росією цього тижня, вкотре свідчать про нагальність і важливість цього питання.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу в галузі безпеки на 225 мільйонів доларів для задоволення критичних потреб України в галузі безпеки та оборони.