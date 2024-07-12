Росіяни обстріляли Українськ Донецької області зі «Смерчу»

Наслідки обстрілу міста Українськ Донецької області російськими військами 11 липня. Фото: Селидівська МВА

Вчора російські військові обстріляли з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) «Смерч» місто Української Донецької області. Про це повідомила Селидівська міська військова адміністрація.

«У четвер, 11 липня, приблизно о 14:55 стався обстріл міста України з РСЗВ «Смерч»», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті атаки пошкоджено два п'ятиповерхові житлові будинки.

«На щастя, постраждалих і загиблих немає», — заявили в МВА.

Раніше ми повідомили, що протягом усього дня 11 липня Донецька область перебувала під обстрілом російських військових. Внаслідок нападу загинув 15-річний підліток, ще 17 людей — постраждали.