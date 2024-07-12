Авиация РФ сбросила бомбы на жилой сектор Харьковщины: есть погибшие и пострадавшие

Российская авиация нанесла удар по посёлку Белый Колодец в Харьковской области. Фото: ГСЧС

Российская авиация 11 июля ударила по жилому сектору Харьковской области. В результате сброса авиабомб есть погибшие и раненые. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что вчера вечером агрессор массированно ударил авиабомбами по жилому сектору поселка Белый Колодец Волчанской громады Чугуевского района.

В результате удара погибли 3 человека (2 мужчины и женщина), еще 8 человек пострадали.

От взрывов разрушены жилые дома и дворовые постройки.

«Из-за воздушной атаки россиян возникли пожары. По разным адресам горели два одноэтажных многоквартирных дома барачного типа и хозяйственные постройки общей площадью около 1800 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожар под угрозой повторных вражеских ударов.

Напомним, вчера, 11 июля, российские военные подвергли обстрелу из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» город Украинск Донецкой области.