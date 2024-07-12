Авіація РФ скинула бомби на житловий сектор Харківщини: є загиблі та постраждалі

Російська авіація завдала удару по селищу Білий Колодязь в Харківській області. Фото: ДСНС

Російська авіація 11 липня вдарила по житловому сектору Харківської області. Внаслідок скидання авіабомб є загиблі та поранені. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що вчора ввечері агресор масовано ударив авіабомбами по житловому сектору селища Білий Колодязь Вовчанської громади Чугуївського району.

Внаслідок удару загинули 3 особи (2 чоловіки та жінка), ще 8 осіб постраждали.

Від вибухів зруйновано житлові будинки та дворові споруди.

«Через повітряну атаку росіян виникли пожежі. За різними адресами горіли два одноповерхові багатоквартирні будинки баракового типу та господарські будівлі загальною площею близько 1800 квадратних метрів», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежу під загрозою повторних ударів.

Нагадаємо, вчора, 11 липня, російські військові обстріляли з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) «Смерч» місто Українськ Донецької області.