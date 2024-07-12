В оккупированном Луганске может остановиться общественный транспорт. Что известно

Начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. Фото: ЛОВА

В оккупированном Луганске общественный транспорт находится под угрозой остановки. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По его словам, особенно это касается предоставленных Россией электробусов.

«Потому что управляли ими тоже водители из России, контракты с которыми подошли к концу. Местные мужчины опасаются устраиваться в транспортную компанию из-за угрозы принудительной мобилизации. А еще возникают вопросы относительно значительной нагрузки и низкого уровня оплаты труда», – отметил начальник ЛОВА.

Напомним, что в Донецкой области оккупанты поднимают цены на проезд в маршрутках.