В окупованому Луганську може зупинитись громадський транспорт. Що відомо

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Фото: ЛОВА

В окупованому Луганську громадський транспорт перебуває під загрозою зупинки. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, особливо це стосується наданих Росією електробусів.

«Бо керували ними теж водії з Росії, контракти з якими добігли кінця. Місцеві чоловіки побоюються влаштовуватись у транспортну компанію через загрозу примусової мобілізації. А ще виникають питання щодо значного навантаження та низького рівня оплати праці», – зазначив начальник ЛОВА.

Нагадаємо, що в Донецькій області окупанти піднімають ціни на проїзд у маршрутках.