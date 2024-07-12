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Российские войска обстреляли село под Бахмутом: есть раненый

12 июля 2024, 11:20

Российские войска обстреляли село под Бахмутом: есть раненый

Россияне атаковали Донецкую область. Фото: полиция Россияне атаковали Донецкую область. Фото: полиция

В пятницу утром, 12 июля, российские оккупанты ударили по селу Леонидовка Бахмутского района Донецкой области. Есть пострадавший. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

«Сегодня (12 июля) в 4 утра войска РФ из артиллерии атаковали Леонидовку, ранен гражданский человек», — говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки россияне повредили 108 гражданских объектов, в частности, 69 жилых домов, 4 учебных заведения, предприятия, магазин, хозяйственные постройки, автотранспорт, электросети, поле пшеницы.



Ситуация в регионе следующая:



На Мирноград россияне сбросили 5 авиабомб «УМПБ Д-30СН», в результате этого погиб 15-летний подросток, также получили ранения 13 человек, среди них — два ребенка по 14 лет. Разрушены 50 домов, 10 хозяйственных построек, 2 учебных заведения, магазин, автомобили.


Райгородок захватчики обстреляли из РСЗО «Торнадо-С», один человек погиб, трое получили травмы. Повреждены 14 частных домов.

В Северске погиб гражданский, еще двое ранены. Также армия РФ атаковала Новоселовку Первую, стало известно об одном убитом и двух раненых.

По Лиману оккупанты ударили двумя бомбами «КАБ-500» и «КАБ-250» — есть раненый, повреждены многоквартирный дом, учебное заведение, 9 хозяйственных построек.

Также в полиции сообщили, что в результате российского обстрела 10 июля погибли двое людей в городе Часов Яр.

Ранее мы писали, что 11 июля российские военные подвергли обстрелу из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» город Украинск Донецкой области.

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