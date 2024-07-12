Российские войска обстреляли село под Бахмутом: есть раненый

В пятницу утром, 12 июля, российские оккупанты ударили по селу Леонидовка Бахмутского района Донецкой области. Есть пострадавший. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
«Сегодня (12 июля) в 4 утра войска РФ из артиллерии атаковали Леонидовку, ранен гражданский человек», — говорится в сообщении.
Кроме того, за минувшие сутки россияне повредили 108 гражданских объектов, в частности, 69 жилых домов, 4 учебных заведения, предприятия, магазин, хозяйственные постройки, автотранспорт, электросети, поле пшеницы.
Ситуация в регионе следующая:
На Мирноград россияне сбросили 5 авиабомб «УМПБ Д-30СН», в результате этого погиб 15-летний подросток, также получили ранения 13 человек, среди них — два ребенка по 14 лет. Разрушены 50 домов, 10 хозяйственных построек, 2 учебных заведения, магазин, автомобили.
Райгородок захватчики обстреляли из РСЗО «Торнадо-С», один человек погиб, трое получили травмы. Повреждены 14 частных домов.
В Северске погиб гражданский, еще двое ранены. Также армия РФ атаковала Новоселовку Первую, стало известно об одном убитом и двух раненых.
По Лиману оккупанты ударили двумя бомбами «КАБ-500» и «КАБ-250» — есть раненый, повреждены многоквартирный дом, учебное заведение, 9 хозяйственных построек.
Также в полиции сообщили, что в результате российского обстрела 10 июля погибли двое людей в городе Часов Яр.
Ранее мы писали, что 11 июля российские военные подвергли обстрелу из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» город Украинск Донецкой области.
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