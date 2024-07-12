Російські війська обстріляли село під Бахмутом: є поранений

Росіяни атакували Донеччину. Фото: поліція

У п'ятницю вранці, 12 липня, російські окупанти вдарили по селу Леонідівка Бахмутського району Донецької області. Є постраждалий. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Сьогодні (12 липня) о 4-й ранку війська РФ з артилерії атакували Леонідівку, поранена людина», — йдеться у повідомленні.



Крім того, минулої доби росіяни пошкодили 108 цивільних об'єктів, зокрема, 69 житлових будинків, 4 навчальні заклади, підприємства, магазин, господарські будівлі, автотранспорт, електромережі, поле пшениці.





Ситуація у регіоні така.



На Мирноград росіяни скинули 5 авіабомб УМПБ Д-30СН, внаслідок цього загинув 15-річний підліток, також дістали поранення 13 людей, серед них дві дитини по 14 років. Зруйновані 50 будинків, 10 господарських будівель, 2 навчальні заклади, магазин, автомобілі.





Раймістечко загарбники обстріляли з РСЗВ «Торнадо-С» – одна людина загинула, троє травмовані. Пошкоджені 14 приватних будинків.



У Сіверську загинув цивільний, ще двоє поранені. Також армія РФ атакувала Новоселівку Першу – стало відомо про одного вбитого та двох поранених.





По Лиману окупанти вдарили двома бомбами КАБ-500 та КАБ-250 — є поранений, пошкоджені багатоквартирний будинок, навчальний заклад, 9 господарських будівель.



Також у поліції повідомили, що в результаті російського обстрілу 10 липня загинули двоє людей у місті Часів Яр.



Раніше ми писали, що 11 липня російські військові обстріляли з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) «Смерч» місто Український Донецької області.