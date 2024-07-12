Місто Миколаївка під Слов'янськом Донецької області зазнало російського обстрілу

Вранці 12 липня місто Миколаївка у Краматорському районі Донецької області потрапило під обстріл армії РФ. Про це повідомляє телеграм-канал «Донбас оперативний».
Зазначається, що в місті чули вибухи.
«"Прильоти" по околицях», — йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу горить відкрита місцевість поблизу Миколаївки.
Нагадаємо, вчора вдень, 11 липня, російські військові обстріляли з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) «Смерч» місто Український Донецької області. Минулося без постраждалих.
Зранку війська РФ обстріляли місто Миколаївка в Краматорському районі Донецької області.— Новини Донбасу (@novostidnua) July 12, 2024
Удари нанесені по околиці міста.
Унаслідок обстрілу горить відкрита місцевість поблизу Миколаївкиhttps://t.co/OgwqK2a3vy pic.twitter.com/F9ooickqpu
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