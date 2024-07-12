Спасатели ликвидировали 16 пожаров в Херсонской области, вызванных обстрелами РФ

ГСЧС ликвидировала 16 пожаров на Херсонщине после обстрелов РФ. Фото: ГСЧС Херсонской области

Спасатели Херсонщины ликвидировали 16 пожаров, возникших из-за обстрелов российских войск. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Херсонской области у себя в Facebook.







«В течение суток враг совершил 122 обстрела по деоккупированным территориям области выпустив 823 снаряда. От попадания боеприпасов возникло 16 пожаров, 5 в жилом секторе: горели жилые дома, многоквартирный дом, хозяйственные постройки и автомобиль», — говорится в сообщении спасателей.



По данным ГСЧС, также ликвидировано 11 пожаров на открытых территориях общей площадью 19 гектаров и пшеничное поле площадью 12 гектаров.



Напомним, в результате российского обстрела города Курахово Донецкой области возник масштабный пожар.