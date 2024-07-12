Рятувальники ліквідували 16 пожеж у Херсонській області, спричинених обстрілами РФ

ДСНС ліквідувала 16 пожеж на Херсонщині після обстрілів РФ. Фото: ДСНС Херсонської області

Рятувальники Херсонщини ліквідували 16 пожеж, які виникли через обстріл російських військ. Про це повідомила пресслужба ДСНС Херсонської області у Facebook.







«Протягом доби ворог здійснив 122 обстріли по деокупованих територіях області, випустивши 823 снаряди. Від влучання боєприпасів виникло 16 пожеж, 5 у житловому секторі: горіли житлові будинки, багатоквартирний будинок, господарчі споруди та автомобіль», — йдеться у повідомленні рятувальників.



За інформацією ДСНС, також ліквідовано 11 пожеж на відкритих територіях загальною площею 19 гектарів та пшеничне поле площею 12 гектарів.



Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу міста Курахове Донецької області виникла масштабна пожежа.