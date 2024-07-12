Обстрел РФ в Запорожской области, сгорело почти 4 га хлеба. Фото: ГСЧС Запорожской обл

Сгорело почти 4 га хлеба из-за обстрела войск РФ в Запорожской области, сообщает главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области.







«Загорелось поле пшеницы, общей площадью почти 4 га, в одном из сел Пологовского района. Работу спасателей осложняла вероятность повторного обстрела, а также жаркая сухая погода, способствовавшая быстрому распространению огня. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших», — говорится в сообщении.



Ранее спасатели ликвидировали 16 пожаров в Херсонской области, вызванных обстрелами РФ.