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Обстрел РФ в Запорожской области: сгорело почти 4 га хлеба

12 июля 2024, 11:58

Обстрел РФ в Запорожской области: сгорело почти 4 га хлеба

Обстрел РФ в Запорожской области, сгорело почти 4 га хлеба. Фото: ГСЧС Запорожской обл Обстрел РФ в Запорожской области, сгорело почти 4 га хлеба. Фото: ГСЧС Запорожской обл

Сгорело почти 4 га хлеба из-за обстрела войск РФ в Запорожской области, сообщает главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области.



«Загорелось поле пшеницы, общей площадью почти 4 га, в одном из сел Пологовского района. Работу спасателей осложняла вероятность повторного обстрела, а также жаркая сухая погода, способствовавшая быстрому распространению огня. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших», — говорится в сообщении.

Ранее спасатели ликвидировали 16 пожаров в Херсонской области, вызванных обстрелами РФ.

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