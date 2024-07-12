Обстріл РФ у Запорізькій області згоріло майже 4 га пшениці. Фото: ДСНС Запорізької обл.

Згоріло майже 4 га пшениці через обстріл військ РФ у Запорізькій області, – повідомляє головне управління ДСНС України у Запорізькій області.







«Загорілося поле пшениці, загальною площею майже 4 га, в одному із сіл Пологівського району. Роботу рятувальників ускладнювала ймовірність повторного обстрілу, а також спекотна суха погода, що сприяла швидкому розповсюдженню вогню. На щастя, минулося без жертв та постраждалих», — йдеться у повідомленні.



Раніше рятувальники ліквідували 16 пожеж у Херсонській області, спричинених обстрілами РФ.